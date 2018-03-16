Ещё
В Белореченском районе задержали двух юношей с 60 пакетами наркотиков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве

В Белореченском районе задержали двух юношей с 60 пакетами наркотиков 

Новая Кубань 16 марта 2018
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 16 марта — Новая Кубань. На трассе в Белореченском районе полицейские обратили внимание на двух молодых людей, которые вели себя подозрительно.
Во время досмотра у юношей были обнаружены 60 пакетов с кристаллическим веществом. Как показала экспертиза, вещество оказалось синтетическим наркотиком общей массой 35 г.
Личности парней были установлены. Это 19-летний житель Новороссийска и его 20-летний друг из соседней республики. Юноши были заключены под стражу. Возбуждено уголовное дело, подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Новая Кубань: последние новости
Отчима погибшей в Сочи 5-летней девочки арестовали на 2 месяца Хулиган, угрожавший сотрудникам магазина в Курганинске пневматическим пистолетом, может получить до 5 лет лишения свободы Известны подробности исчезновения отчима пропавшей в Сочи девочки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина пожаловалась в ООН139
Сенатор объяснил закрытие Британского совета64
Фанаты с трудом узнали Пугачеву25
В Госдуме оценили заявление Порошенко30
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля718
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение