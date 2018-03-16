В Белореченском районе задержали двух юношей с 60 пакетами наркотиков 

Краснодар. 16 марта — Новая Кубань. На трассе в Белореченском районе полицейские обратили внимание на двух молодых людей, которые вели себя подозрительно.
Во время досмотра у юношей были обнаружены 60 пакетов с кристаллическим веществом. Как показала экспертиза, вещество оказалось синтетическим наркотиком общей массой 35 г.
Личности парней были установлены. Это 19-летний житель Новороссийска и его 20-летний друг из соседней республики. Юноши были заключены под стражу. Возбуждено уголовное дело, подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.