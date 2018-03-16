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Жителя Севастополя заподозрили в краже одежды из магазинов
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Жителя Севастополя заподозрили в краже одежды из магазинов 

360tv.ru 16 марта 2018
В Севастополе полиция задержала 33‐летнего местного жителя по подозрению в воровстве из магазинов. Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс‐службу УМВД России по Севастополю.
Подозреваемого задержали по горячим следам. Выяснилось, что у мужчины уже была судимость за кражи и грабеж. Кроме того он несколько раз к административной ответственности.
Преступник заходил в бутики под видом покупателя, похищал одежду, заворачивал ее в фольгу или снимал прикрепленные к ней специальные магниты. Все награбленное злоумышленник прятал в сумку и уходил. Похищенные вещи изъяли во время досмотра и вернули в магазины.
В отношении мужчины заведено уголовное дело по статье «Кража». Задержанному грозит срок до двух лет.
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