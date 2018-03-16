Украл цветмет на чужом автомобиле

Фото с ресурса rybnoe.net В одном из сел Юрьев-Польского района 30-летний ранее судимый безработный гражданин решил подзаработать и своровать цветмет. В гараже, расположенном на территории одной из организаций, мужчина выдавил оконную раму и украл 27 медных заземлений.

Тащить украденное на собственном горбу воришке не захотелось. Возле гаражей мужчина увидел «УАЗик» с незакрытой дверью и ключами. Воришка погрузил в вездеход свою добычу, но уехал недалеко — не справившись с управлением, водитель загнал «УАЗик» в кювет. Пришлось тащить медные заземления вручную.