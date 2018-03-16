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Украл цветмет на чужом автомобиле
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Украл цветмет на чужом автомобиле 

ТВ-МИГ 16 марта 2018
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса rybnoe.net  В одном из сел Юрьев-Польского района 30-летний ранее судимый безработный гражданин решил подзаработать и своровать цветмет. В гараже, расположенном на территории одной из организаций, мужчина выдавил оконную раму и украл 27 медных заземлений.
Тащить украденное на собственном горбу воришке не захотелось. Возле гаражей мужчина увидел «УАЗик» с незакрытой дверью и ключами. Воришка погрузил в вездеход свою добычу, но уехал недалеко — не справившись с управлением, водитель загнал «УАЗик» в кювет. Пришлось тащить медные заземления вручную.
На воришку полицейские вышли по горячим следам. Тот дал признательные показания и добровольно выдал украденную медь. 14 марта сотрудниками ОМВД России по Юрьев — Польскому району в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража) и ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Расследование уголовного дела продолжается.
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