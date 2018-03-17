Участкового из Дагестана подозревают в вымогательстве 

Полицейские провели в Махачкале задержание участкового, который подозревается в вымогательстве взятки у приезжих из Вьетнама, сообщил сайт «Лезги газет».
В столице Дагестана были задержаны трое полицейских, однако позже двоих из них отпустили. 28-летний азербайджанец подал в полицию заявление, указав на предполагаемый акт вымогательства.
Сотрудники МВД республики и представители Управления ФСБ задержали участкового, в чьи обязанности входило поддержание правопорядка в поселке Шамхал. Он вымогал взятку у граждан иностранного государства, взамен пообещав отказаться от привлечения их к ответственности.
Руководство МВД пообещало уволить обвиняемого с занимаемой должности и воспрепятствовать его дальнейшей работе в органах. По факту совершенного преступления проводится проверка.
11 марта из Дагестана поступило сообщение об увольнении полицейского, который подозревается в совершении двойного убийства.