Участкового из Дагестана подозревают в вымогательстве

Полицейские провели в Махачкале задержание участкового, который подозревается в вымогательстве взятки у приезжих из Вьетнама , сообщил сайт «Лезги газет».

В столице Дагестана были задержаны трое полицейских, однако позже двоих из них отпустили. 28-летний азербайджанец подал в полицию заявление, указав на предполагаемый акт вымогательства.

Сотрудники МВД республики и представители Управления ФСБ задержали участкового, в чьи обязанности входило поддержание правопорядка в поселке Шамхал . Он вымогал взятку у граждан иностранного государства, взамен пообещав отказаться от привлечения их к ответственности.

Руководство МВД пообещало уволить обвиняемого с занимаемой должности и воспрепятствовать его дальнейшей работе в органах. По факту совершенного преступления проводится проверка.

11 марта из Дагестана поступило сообщение об увольнении полицейского, который подозревается в совершении двойного убийства.