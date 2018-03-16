В Волгограде сотрудник УФСИН попался на взятке 

Младший инспектор следственного изолятора ФКУ ЛИУ-15 УФСИН по Волгоградской области подозревается в получении взятки.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального СУ СКР, в ноябре 2017 года между коммерческой организацией и исправительным учреждением был заключен договор по привлечению осужденных для работы на строительном объекте фирмы. Ответственным от колонии был назначен подозреваемый. В декабре за ежедневную своевременную доставку семерых осужденных на стройку он потребовал от представителя компании 80 000 рублей. В марте текущего года сотрудник УФСИН получил эти деньги. Факт получения взятки был вскрыт сотрудниками регионального МВД, ФСБ и УФСИН. Свою вину в содеянном мужчина признал полностью.