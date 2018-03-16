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Более 200 свертков с героином обнаружено у сбытчика в Автозаводском районе
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Более 200 свертков с героином обнаружено у сбытчика в Автозаводском районе 

В городе N 16 марта 2018
Фото: В городе N
Нижегородские полицейские задержали 27-летнего гражданина ближнего зарубежья, который подозревается в незаконном сбыте наркотиков. В его квартире было обнаружено более 200 свертков с героином. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Злоумышленника поймали в Автозаводском районе ходе операции по пресечению незаконного сбыта наркотических средств. При личном досмотре у него нашли семь свертков с запрещенным средством общей массой 13,5 грамма. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело. Впоследствии при обыске в его квартире полицейские обнаружили еще 204 свертка с героином. Масса каждого из них составляла около одного грамма.
В настоящее время мужчина находится под стражей.
Ранее сообщалось, что нижегородские полицейские прикрыли пять наркопритонов.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области
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