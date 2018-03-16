Бывший дробильщик Гайского ГОКа осужден за кражу взрывчатки

Гайский городской суд признал бывшего работника Гайского ГОКа виновным в покушении на хищение взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Доказано, что в сентябре прошлого года дробильщик попытался украсть около 400 граммов взрывчатки и 3 электродетонатора. 29-летнего мужчину задержали сотрудники охраны.

Гайчанин полностью признал свою вину и рассказал, что хотел использовать взрывчатку на рыбалке. Он приговорен к 2 годам и 4 месяцам колонии общего режима

Приговор суда в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.