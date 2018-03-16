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Бывший дробильщик Гайского ГОКа осужден за кражу взрывчатки
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Бывший дробильщик Гайского ГОКа осужден за кражу взрывчатки 

АиФ-Оренбург 16 марта 2018
Фото: АиФ-Оренбург
Гайский городской суд признал бывшего работника Гайского ГОКа виновным в покушении на хищение взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Доказано, что в сентябре прошлого года дробильщик попытался украсть около 400 граммов взрывчатки и 3 электродетонатора. 29-летнего мужчину задержали сотрудники охраны.
Гайчанин полностью признал свою вину и рассказал, что хотел использовать взрывчатку на рыбалке. Он приговорен к 2 годам и 4 месяцам колонии общего режима.
Приговор суда в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
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