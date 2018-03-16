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Житель Кемеровской области обвиняется в хищении оборудования с трансформаторных подстанций
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Житель Кемеровской области обвиняется в хищении оборудования с трансформаторных подстанций 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 16 марта 2018
Следователем Межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении ранее судимого 27-летнего местного жителя. Ему инкриминируется совершение девяти преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».
Осенью 2016 года в полицию поступило заявление от сотрудника городской электросетевой компании о том, что с нескольких трансформаторных подстанций похищено оборудование. При этом были нарушены резервные схемы переключения электроснабжения города.
В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался мужчина, который за несколько недель до случившегося освободился из мест лишения свободы. В ночное время он, срывая замки, проникал в трансформаторные подстанции и похищал комплектующие с резервных выключателей нагрузки. Снятое оборудование ленинск-кузнечанин сдавал в пункты приема металла. Подозреваемый стал фигурантом уголовного дела. В ходе следствия установлено, что из 17 подстанций он похитил 24 выключателя. Для восстановления разукомплектованного оборудования компанией было затрачено около 350 000 рублей.
В настоящее время собранные материалы направлены на рассмотрение в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве максимального наказания пять лет лишения свободы.
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