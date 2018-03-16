В Приморье осудили двух молодых людей за разбой

На момент совершения преступления они являлись несовершеннолетними.

Приговором Первореченского районного суда г. Владивостока жители краевого центра, 2000 и 1999 г.р., признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для здоровья, группой лиц по предварительному сговору), сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края

Как установлено в судебном заседании, фигуранты (которые на момент совершения преступления являлись несовершеннолетними), действуя из корыстных побуждений, решили напасть на хозяина квартиры, вместе с которым они распивали спиртное.

Так, злоумышленники нанесли потерпевшему удары по голове, причинив ему черепно-мозговую травму. После этого они вынесли из квартиры имущество общей стоимостью свыше 3 тыс. рублей.

Признав подсудимых виновными, суд назначил одному из них (ранее судимому за грабеж) наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы. С учетом того, что на момент постановления приговора фигурант уже достиг совершеннолетнего возраста, местом для отбывания наказания определена исправительная колония общего режима . Его подельнику суд назначил 1 год 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года.

Приговор не вступил в законную силу.