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В Приморье осудили двух молодых людей за разбой
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В Приморье осудили двух молодых людей за разбой 

Prim.News 16 марта 2018
На момент совершения преступления они являлись несовершеннолетними.
Приговором Первореченского районного суда г. Владивостока жители краевого центра, 2000 и 1999 г.р., признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для здоровья, группой лиц по предварительному сговору), сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.
Как установлено в судебном заседании, фигуранты (которые на момент совершения преступления являлись несовершеннолетними), действуя из корыстных побуждений, решили напасть на хозяина квартиры, вместе с которым они распивали спиртное.
Так, злоумышленники нанесли потерпевшему удары по голове, причинив ему черепно-мозговую травму. После этого они вынесли из квартиры имущество общей стоимостью свыше 3 тыс. рублей.
Признав подсудимых виновными, суд назначил одному из них (ранее судимому за грабеж) наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы. С учетом того, что на момент постановления приговора фигурант уже достиг совершеннолетнего возраста, местом для отбывания наказания определена исправительная колония общего режима. Его подельнику суд назначил 1 год 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года.
Приговор не вступил в законную силу.
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