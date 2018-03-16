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Двое мужчин, обвиняемые в совершение кражи в СЗАО, предстанут перед судом
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«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве

Двое мужчин, обвиняемые в совершение кражи в СЗАО, предстанут перед судом 

Управа района Куркино 16 марта 2018
Фото: Управа района Куркино
Прокуратура СЗАО обвиняет двух жителей Москвы и Московской области в краже. Возраст обвиняемых 35 и 48 лет. По версии следствия они совершили более 10 преступлений, предусмотренных п. «а» ч.4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище, организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину) и в совершении 3 преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30 п. «а» ч.4 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу, совершенную с незаконным проникновением в жилище, организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину).
По материалам дела, в период с октября по декабрь 2016 года обвиняемые, сломав оконные рамы, пробирались в жил площади жителей столицы и похищали имущество. Злоумышленники похищали оргтехнику, а так же кольца, серьги, браслеты, цепочки и меховые изделия.
От рук обвиняемых пострадали 18 человек. Злоумышленники причинили на общую сумму более 2 миллионов рублей.
На сегодняшний день обвиняемые мужчины задержаны и находятся под арестом. На данный момент обвиняемые содержаться под стражей. Уголовное дело направленно в Хорошевский районный суд Москвы.
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