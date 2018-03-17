Бомж украл у приютившего его омича телевизор

Бездомный, которого приютил в своей квартире 39‐летний житель Омска , вынес из квартиры телевизор стоимостью 21 тысячу рублей и сдал его в ломбард. Этого 44‐летнему мужчине показалось мало. Он пошел на улицу и занялся грабежом, сообщило РИА «Омск‐Информ».

Поздним вечером бездомный совершил нападение на 52-летнюю

женщину, у которой отобрал сумку. Пострадавшая обратилась в полицию, оценив ущерб в 10,5 тысяч рублей. Она сообщила полицейским приметы преступника.

Грабителя задержали в течение часа. У него нашелся кошелек женщины, а сумку бездомный успел выбросить. Выяснилось, что мужчина ранее был неоднократно судим за различные преступления. Теперь против него возбудили еще два уголовных дела — за кражу и грабеж, пишет издание.

Во Фрунзенском районе Санкт‐Петербурга обнаружили труп замерзшего мужчины. Предположительно, это был сбежавший из больницы бездомный.