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Бомж украл у приютившего его омича телевизор
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Бомж украл у приютившего его омича телевизор 

360tv.ru 10 часов назад
Фото: 360tv.ru
Бездомный, которого приютил в своей квартире 39‐летний житель Омска, вынес из квартиры телевизор стоимостью 21 тысячу рублей и сдал его в ломбард. Этого 44‐летнему мужчине показалось мало. Он пошел на улицу и занялся грабежом, сообщило РИА «Омск‐Информ».
Поздним вечером бездомный совершил нападение на  52-летнюю
женщину, у которой отобрал сумку. Пострадавшая обратилась в полицию, оценив ущерб в 10,5 тысяч рублей. Она сообщила полицейским приметы преступника.
Грабителя задержали в течение часа. У него нашелся кошелек женщины, а сумку бездомный успел выбросить. Выяснилось, что мужчина ранее был неоднократно судим за различные преступления. Теперь против него возбудили еще два уголовных дела — за кражу и грабеж, пишет издание.
Во Фрунзенском районе Санкт‐Петербурга обнаружили труп замерзшего мужчины. Предположительно, это был сбежавший из больницы бездомный.
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