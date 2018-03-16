Дело с избиением девушки, отказавшейся показать грудь полицейским в Кстово, снова расследуют 

В Нижегородской области Следственный комитет продолжил расследование уголовного дела по факту применения насилия к жительнице города Кстово Кристине Морозовой в местном отделе полиции. Расследование прекращали в ноябре 2017 года.
Как писал NN.RU, Кристина Морозова утверждает, что просто гуляла вечером с собакой, когда ее задержали полицейские. Это произошло в сентябре 2016 года. Стражи порядка подошли к ней, узнать, что она делает, такса испачкала мокрыми лапами брюки одного из них. После этого состоялся «недружелюбный разговор», как отмечают в Комитете против пыток Нижегородской области. Затем Кристину в наручниках и с собакой отвезли в участок. Через некоторое время ее решили поместить в камеру, а для этого предложили пройти личный досмотр.
— Сотрудница полиции приказала мне снять бюстгальтер и одновременно с этим начала тянуть вверх мою кофту. Я отказалась это делать в присутствии посторонних мужчин — сотрудника полиции и пятерых задержанных, которые могли видеть меня через прозрачную дверь камеры, — передают показания Кристины в Комитете против пыток. — Дальше сотрудница полиции завела мои руки за спину, поставила на колени и начала срезать бюстгальтер какими-то ржавыми ножницами. Однако тугие лямки не поддавались, и полицейская принялась рывками тянуть бюстгальтер вверх, после чего навалилась сверху и резко прижала голову к твердому кафельному полу своим коленом. Мне стало очень больно, и я услышала хруст в левой части своего лица, куда полицейская надавила своим коленом.
По словам Кристины, другой сотрудник полиции во время этой экзекуции брызгал из газового баллончика в морду ее лающей собаке и в лицо ей самой.
Всю ночь Кристина провела в камере для административно-задержанных, на следующий день ее оштрафовали за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции и мелкое хулиганство, после чего отпустили домой.
Медики диагностировали у Кристины: закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга легкой степени, перелом-трещину скуловой кости, перелом крыла клиновидной кости слева.
Тем не менее расследование прекратила следователь Елена Лядская. Юрист Комитета против пыток Владимир Смирнов, представляющий интересы Кристины Морозовой, заявил, что они не согласны с доводами следователя и будут обжаловать его решение.
Сегодня юристам Комитета против пыток стало известно, что это решение следователя Лядской было отменено и расследование уголовного дела было возобновлено. Теперь работу по нему будет вести заместитель руководителя Кстовского следственного отдела СУ СК РФ по Нижегородской области Владимир Погосов.
В Комитете против пыток рассказали также, что запись с камер видеонаблюдения в том месте, где допрашивали Кристину, не сохранилась по причине технического сбоя.
— Порядок досмотра лиц при помещении в специальное помещение для задержанных регламентирован нормами Кодекса об административных правонарушениях, а также внутриведомственным Приказом МВД РФ. Согласно ч. 3 ст. 27.7 КоАП РФ, «личный досмотр производится лицом одного пола с досматриваемым в присутствии двух понятых того же пола». Мы полагаем, что досмотр Кристины со срезанием с нее бюстгальтера в присутствии задержанных мужчин и в отсутствие понятых — само по себе нужно рассматривать через призму уголовного права. При этом не важно, какие телесные повреждения она при этом получила, само по себе применение физической силы, ножниц и наручников в ходе незаконного досмотра должно получить надлежащую правовую оценку, — добавили в Комитете против пыток.
Кстати, как писал NN.RU, саму Кристину суд посчитал виновной в оскорблении представителя власти (статья 319 УК РФ). Один из полицейских пожаловался, что она нецензурно выражалась в момент задержания. Но 10 ноября 2017 года апелляционная инстанция прекратила уголовное дело в отношении Кристины и приговор был отменен.