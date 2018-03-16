Дело с избиением девушки, отказавшейся показать грудь полицейским в Кстово, снова расследуют

Как писал NN.RU, Кристина Морозова утверждает, что просто гуляла вечером с собакой, когда ее задержали полицейские. Это произошло в сентябре 2016 года. Стражи порядка подошли к ней, узнать, что она делает, такса испачкала мокрыми лапами брюки одного из них. После этого состоялся «недружелюбный разговор», как отмечают в Комитете против пыток Нижегородской области. Затем Кристину в наручниках и с собакой отвезли в участок. Через некоторое время ее решили поместить в камеру, а для этого предложили пройти личный досмотр.

— Сотрудница полиции приказала мне снять бюстгальтер и одновременно с этим начала тянуть вверх мою кофту. Я отказалась это делать в присутствии посторонних мужчин — сотрудника полиции и пятерых задержанных, которые могли видеть меня через прозрачную дверь камеры, — передают показания Кристины в Комитете против пыток. — Дальше сотрудница полиции завела мои руки за спину, поставила на колени и начала срезать бюстгальтер какими-то ржавыми ножницами. Однако тугие лямки не поддавались, и полицейская принялась рывками тянуть бюстгальтер вверх, после чего навалилась сверху и резко прижала голову к твердому кафельному полу своим коленом. Мне стало очень больно, и я услышала хруст в левой части своего лица, куда полицейская надавила своим коленом.

По словам Кристины, другой сотрудник полиции во время этой экзекуции брызгал из газового баллончика в морду ее лающей собаке и в лицо ей самой.

Всю ночь Кристина провела в камере для административно-задержанных, на следующий день ее оштрафовали за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции и мелкое хулиганство, после чего отпустили домой.

Медики диагностировали у Кристины: закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга легкой степени, перелом-трещину скуловой кости, перелом крыла клиновидной кости слева.

Тем не менее расследование прекратила следователь Елена Лядская. Юрист Комитета против пыток Владимир Смирнов , представляющий интересы Кристины Морозовой, заявил, что они не согласны с доводами следователя и будут обжаловать его решение.

Сегодня юристам Комитета против пыток стало известно, что это решение следователя Лядской было отменено и расследование уголовного дела было возобновлено. Теперь работу по нему будет вести заместитель руководителя Кстовского следственного отдела СУ СК РФ по Нижегородской области Владимир Погосов

В Комитете против пыток рассказали также, что запись с камер видеонаблюдения в том месте, где допрашивали Кристину, не сохранилась по причине технического сбоя.

— Порядок досмотра лиц при помещении в специальное помещение для задержанных регламентирован нормами Кодекса об административных правонарушениях, а также внутриведомственным Приказом МВД РФ . Согласно ч. 3 ст. 27.7 КоАП РФ , «личный досмотр производится лицом одного пола с досматриваемым в присутствии двух понятых того же пола». Мы полагаем, что досмотр Кристины со срезанием с нее бюстгальтера в присутствии задержанных мужчин и в отсутствие понятых — само по себе нужно рассматривать через призму уголовного права. При этом не важно, какие телесные повреждения она при этом получила, само по себе применение физической силы, ножниц и наручников в ходе незаконного досмотра должно получить надлежащую правовую оценку, — добавили в Комитете против пыток.

Кстати, как писал NN.RU, саму Кристину суд посчитал виновной в оскорблении представителя власти (статья 319 УК РФ). Один из полицейских пожаловался, что она нецензурно выражалась в момент задержания. Но 10 ноября 2017 года апелляционная инстанция прекратила уголовное дело в отношении Кристины и приговор был отменен.