Суд взыскал 1,5 млн в пользу ярославца, который стал инвалидом после ДТП

Как сообщают в пресс-службе областной прокуратуры, трагедия произошла в сентябре 2015 года. На Промышленном шоссе водитель, двигаясь с нарушением скоростного режима, не заметил стоящую на проезжей части машину с аварийным знаком. Он наехал на автомобиль и сбил стоящего за ним мужчину.

В результате 30-летний ярославец получил травмы обеих ног. Врачи диагностировали у него тяжелое психическое расстройство, из-за которого он не понимает значение своих действий и не может руководить ими. Мужчине установили первую группу инвалидности.

Кировский районнный суд взыскал со страховой компании возмещение ущерба, причиненного в результате ДТП, компенсацию морального вреда и иные выплата в размере 880 тысяч рублей, а с виновника ДТП возмещение утраченного заработка потерпевшего, компенсацию морального вреда и иные выплаты в размере 595 тысяч рублей. В общей сумме — около 1,5 млн рублей.

Также суд обязал виновника ДТП делать потерпевшему ежемесячные денежные выплаты в счет возмещения вреда здоровью в связи с потерей трудоспособности в размере 12 000 рублей.