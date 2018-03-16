В Чернушке осудили мужчину, который убил жену и два дня пил рядом с телом

В Чернушке вынесли приговор 41-летнему местному жителю. За убийство жены его на длительное время лишили свободы. Как рассказали в СУ СКР Пермского края , 12 октября 2017 года пьяный хозяин квартиры поссорился с супругой. Во время перепалки ранее судимый мужчина схватил нож и несколько раз ударил 49-летнюю женщину. Убив жену, супруг продолжил пьянку. Два дня он пил рядом с телом жены, а потом пошёл в правоохранительные органы с повинной. Суд приговорил мужчину к девяти годам и шести месяцам в исправительной колонии строго режима. Приговор суда вступил в законную силу.