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В Чернушке осудили мужчину, который убил жену и два дня пил рядом с телом
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В Чернушке осудили мужчину, который убил жену и два дня пил рядом с телом 

АиФ Пермь 16 марта 2018
Фото: АиФ Пермь
В Чернушке вынесли приговор 41-летнему местному жителю. За убийство жены его на длительное время лишили свободы.
Как рассказали в СУ СКР Пермского края, 12 октября 2017 года пьяный хозяин квартиры поссорился с супругой. Во время перепалки ранее судимый мужчина схватил нож и несколько раз ударил 49-летнюю женщину.
Убив жену, супруг продолжил пьянку. Два дня он пил рядом с телом жены, а потом пошёл в правоохранительные органы с повинной.
Суд приговорил мужчину к девяти годам и шести месяцам в исправительной колонии строго режима. Приговор суда вступил в законную силу.
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