В Уфе сотрудница УФССП присвоила более 450 тысяч рублей

Башкирии 41-летняя бывшая сотрудница службы судебных приставов признана виновной в присвоении денег, сообщает пресс-служба следкома республики.

Главный специалист-эксперт по ведению депозитного счета Октябрьского районного отдела судебных приставов Уфы , в 2014-2015 годах присвоила находившиеся на нём деньги.

Для этого женщина оформила на подставное лицо банковскую карту и перевела на нее средства якобы в счёт перечисления долга по исполнительному производству. Деньги сотрудница потратила на себя. Ущерб составил более 450 тысяч рублей.

Судом ей назначено 3 года лишения свободы условно.