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В Уфе сотрудница УФССП присвоила более 450 тысяч рублей
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В Уфе сотрудница УФССП присвоила более 450 тысяч рублей 

АиФ-Уфа 16 марта 2018
Фото: АиФ-Уфа
В Башкирии 41-летняя бывшая сотрудница службы судебных приставов признана виновной в присвоении денег, сообщает пресс-служба следкома республики.
Главный специалист-эксперт по ведению депозитного счета Октябрьского районного отдела судебных приставов Уфы, в 2014-2015 годах присвоила находившиеся на нём деньги.
Для этого женщина оформила на подставное лицо банковскую карту и перевела на нее средства якобы в счёт перечисления долга по исполнительному производству. Деньги сотрудница потратила на себя. Ущерб составил более 450 тысяч рублей.
Судом ей назначено 3 года лишения свободы условно.
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