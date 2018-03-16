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МВД РТ: Почти 240 млн рублей незаконно выведены из «Спурт банка»
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МВД РТ: Почти 240 млн рублей незаконно выведены из «Спурт банка» 

Казанский репортер 16 марта 2018
Фото: Казанский репортер
МВД Татарстана пытается установить лиц, виновных в выводе из обанкротившегося «Спурт банка» 240 миллионов рублей, рассказал в ходе брифинга в пятницу, 16 марта глава управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Татарстана Ильдар Сафиуллин. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, напомнил спикер. «После установления всей цепочки следствие примет дальнейшее решение», — отмечает Сафиуллин, добавляя, расследуются два эпизода — на суммы 120 и 119 миллионов рублей. Ранее в СУ СКР по РТ сообщали о возбуждении уголовного дела по факту выводу средств из банка.
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