МВД РТ: Почти 240 млн рублей незаконно выведены из «Спурт банка» 

МВД Татарстана пытается установить лиц, виновных в выводе из обанкротившегося «Спурт банка» 240 миллионов рублей, рассказал в ходе брифинга в пятницу, 16 марта глава управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Татарстана Ильдар Сафиуллин. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, напомнил спикер. «После установления всей цепочки следствие примет дальнейшее решение», — отмечает Сафиуллин, добавляя, расследуются два эпизода — на суммы 120 и 119 миллионов рублей. Ранее в СУ СКР по РТ сообщали о возбуждении уголовного дела по факту выводу средств из банка.