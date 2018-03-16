Мужчина ранил кухонным ножом своего собутыльника в пьяной ссоре в Зеленограде

По его словам, 13 марта на службу «02» из медучреждения сообщили о том, что у них госпитализировали безработного мужчину 1982 года рождения с проникающим колото-резаным ранением в брюшную полость, пострадавшего доставили с адреса: Зеленоград, корпус 1136.

«Установлено, что 13 марта в 19:30 неизвестный по указанному адресу ножом нанес указанное ранение потерпевшему, скрылся. 15 марта в 14:30 по адресу: Зеленоград, корпус 1136, задержан мужчина 1982 года рождения, неработающий, зарегистрированный в Зеленограде, который изобличен в том, что 13 марта в 19:30, находясь в квартире по месту жительства, после совместного распития спиртных напитков в ссоре кухонным ножом нанес указанные ранения потерпевшему», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что подозреваемого арестовали. По факту ранения возбудили уголовное дело.