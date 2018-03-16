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Мужчина ранил кухонным ножом своего собутыльника в пьяной ссоре в Зеленограде
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Мужчина ранил кухонным ножом своего собутыльника в пьяной ссоре в Зеленограде 

РИАМО 16 марта 2018
Фото: РИАМО
Мужчину в столичном Зеленограде госпитализировали после того, как его в ходе пьяной ссоры ранил собутыльник, подозреваемого арестовали, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.
По его словам, 13 марта на службу «02» из медучреждения сообщили о том, что у них госпитализировали безработного мужчину 1982 года рождения с проникающим колото-резаным ранением в брюшную полость, пострадавшего доставили с адреса: Зеленоград, корпус 1136.
«Установлено, что 13 марта в 19:30 неизвестный по указанному адресу ножом нанес указанное ранение потерпевшему, скрылся. 15 марта в 14:30 по адресу: Зеленоград, корпус 1136, задержан мужчина 1982 года рождения, неработающий, зарегистрированный в Зеленограде, который изобличен в том, что 13 марта в 19:30, находясь в квартире по месту жительства, после совместного распития спиртных напитков в ссоре кухонным ножом нанес указанные ранения потерпевшему», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что подозреваемого арестовали. По факту ранения возбудили уголовное дело.
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