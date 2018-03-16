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В Великих Луках судили грабителей, отобравших у прохожего деньги и телефон
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В Великих Луках судили грабителей, отобравших у прохожего деньги и телефон 

АиФ Северо-запад 16 марта 2018
Фото: АиФ Северо-запад
Суд вынес обвинительный приговор в отношении двоих великолучан, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Установлено, что в феврале 2017 года в Великих Луках на улице Дьяконова у 29-летнего горожанина, возвращавшегося домой, неизвестные лица с применением насилия открыто похитили мобильный телефон и кошелек, в котором находились банковские карты и деньги. Причиненный ущерб превысил 25 тысяч рублей.
Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки были установлены и задержаны граждане, подозреваемые в совершении этого преступления. Это безработные, ранее судимые местные жители 33 и 35 лет.
Следственным отделом ОМВД России по городу Великие Луки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 «Грабеж» УК РФ.
Суд приговорил мужчин к 4 годам 4 месяцам лишения свободы и 3 годам 8 месяцам лишения свободы в ИК строгого режима.
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