В Великих Луках судили грабителей, отобравших у прохожего деньги и телефон

Суд вынес обвинительный приговор в отношении двоих великолучан, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Установлено, что в феврале 2017 года в Великих Луках на улице Дьяконова у 29-летнего горожанина, возвращавшегося домой, неизвестные лица с применением насилия открыто похитили мобильный телефон и кошелек, в котором находились банковские карты и деньги. Причиненный ущерб превысил 25 тысяч рублей.

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки были установлены и задержаны граждане, подозреваемые в совершении этого преступления. Это безработные, ранее судимые местные жители 33 и 35 лет.

Следственным отделом ОМВД России по городу Великие Луки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 «Грабеж» УК РФ.

Суд приговорил мужчин к 4 годам 4 месяцам лишения свободы и 3 годам 8 месяцам лишения свободы в ИК строгого режима.