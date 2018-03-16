Мужчину осудили за изнасилование и кражу на 8 лет

Следствием и судом установлено, что 15 сентября 2017 в вечернее времСледственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской областия в одном из поселков Большемурашкинского района Нижегородской области нетрезвый подсудимый незаконно проник к соседке — матери-одиночке, которая воспитывает малолетнего ребенка. Убедившись в том, что за его действиями никто не наблюдает, в квартире жертвы, применив насилие и под угрозой убийства ребенка, он изнасиловал 40–летнюю женщину. Затем он открыто похитил 5 тысяч рублей и скрылся с места преступления.

В ходе предварительного расследования мужчина заключен под стражу, вину в инкриминируемом деянии не признал. Ранее к уголовной ответственности он привлекался, трудоустроен не был.