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Мужчину осудили за изнасилование и кражу на 8 лет
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Мужчину осудили за изнасилование и кражу на 8 лет 

Нижегородская правда 16 марта 2018
Фото: Нижегородская правда
фото pixabay.comМужчину осудили за изнасилование и кражу на 8 летСобранные следователями Большемурашкинского МСО СУ СК России по Нижегородской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 45-летнему мужчине в совершении преступлений: изнасилование и грабеж. Как сообщает Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области.
Следствием и судом установлено, что 15 сентября 2017 в вечернее времСледственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской областия в одном из поселков Большемурашкинского района Нижегородской области нетрезвый подсудимый незаконно проник к соседке — матери-одиночке, которая воспитывает малолетнего ребенка. Убедившись в том, что за его действиями никто не наблюдает, в квартире жертвы, применив насилие и под угрозой убийства ребенка, он изнасиловал 40–летнюю женщину. Затем он открыто похитил 5 тысяч рублей и скрылся с места преступления.
В ходе предварительного расследования мужчина заключен под стражу, вину в инкриминируемом деянии не признал. Ранее к уголовной ответственности он привлекался, трудоустроен не был.
Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 8 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
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