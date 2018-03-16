Мужчину с телесными повреждениями госпитализировали из поселения Внуковское в Москве

В столице госпитализировали мужчину, которого с телесными повреждениями доставили в больницу из поселения Внуковское, по данному факту возбудили уголовное дело, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве

«На службу «02» из медучреждения поступила телефонограмма о доставлении 14 марта в 09:04 с адреса: Москва, поселение Внуковское, с телесными повреждениями мужчины 1965 года рождения, зарегистрированного на улице Маршала Катукова, который госпитализирован. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбудили уголовное дело.