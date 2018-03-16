Ещё
Мужчину с телесными повреждениями госпитализировали из поселения Внуковское в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мужчину с телесными повреждениями госпитализировали из поселения Внуковское в Москве 

РИАМО 16 марта 2018
Фото: РИАМО
В столице госпитализировали мужчину, которого с телесными повреждениями доставили в больницу из поселения Внуковское, по данному факту возбудили уголовное дело, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.
«На службу «02» из медучреждения поступила телефонограмма о доставлении 14 марта в 09:04 с адреса: Москва, поселение Внуковское, с телесными повреждениями мужчины 1965 года рождения, зарегистрированного на улице Маршала Катукова, который госпитализирован. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что по данному факту возбудили уголовное дело.
РИАМО: последние новости
Неизвестные в масках убили своего сообщника во время нападения в Подмосковье Уголовное дело в отношении ИП возбудили по факту нападения бродячих собак в Истре В Москве арестовали банду экс‑полицейских, похитивших у гендиректора янтарь на 2 млн руб
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина пожаловалась в ООН122
Сенатор объяснил закрытие Британского совета55
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля716
В Крыму упрекнули Анкару в провалах в памяти83
Фанаты с трудом узнали Пугачеву19
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение