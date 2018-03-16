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Неизвестный украл из дома в новой Москве деньги и ювелирные украшения на 352 тыс. руб
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Неизвестный украл из дома в новой Москве деньги и ювелирные украшения на 352 тыс. руб 

РИАМО 23 часа назад
Фото: РИАМО
Злоумышленник пробрался в дом в поселке Московский в столице и похитил деньги и ювелирные украшения на сумму почти в 352 тысячи рублей, по данному факту возбудили уголовное дело, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.
По его словам, 15 марта на службу «02» сообщили о краже по адресу: поселок Московский, улица Киплинга.
«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в период с 13:00 14 марта до 10:50 15 марта неизвестный путем отжатия окна первого этажа проник в дом по указанному адресу, совершил кражу денежных средств, ювелирных изделий, скрылся. Материальный ущерб составил 351,755 тысячи рублей», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что по данному факту возбудили уголовное дело.
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