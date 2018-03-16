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В Новгороде бизнесмена арестовали за хищение 200 млн руб.
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В Нижнем Новгороде бизнесмена арестовали за хищение 200 миллионов рублей 

РИА Новости 16 марта 2018
Фото: РИА Новости
Глава группы компаний "Русское снабжение" Сергей Комов арестован в Нижнем Новгороде по обвинению в хищении более 200 миллионов рублей гособоронзаказа, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Пресс-служба суда подтвердила арест Комова.
"Арестованный руководитель компании АО "Группа Компаний "Русское снабжение" Сергей Комов обвиняется в хищении мошенническим путём более 200 миллионов бюджетных рублей, полученных в рамках исполнения гособоронзаказа от судостроительных предприятий", — рассказал собеседник агентства.
Комментарием компании РИА Новости не располагает.
В пресс-службе Канавинского районного суда Нижнего Новгорода РИА Новости подтвердили заключение главы компании "Русское снабжение" Комова под стражу по 24 марта.
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