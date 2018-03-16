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Полицейскими раскрыта кража компьютерного оборудования в подмосковном Подольске
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Полицейскими раскрыта кража компьютерного оборудования в подмосковном Подольске 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 22 часа назад
Фото: Подмосковье Сегодня
В дежурную часть 4 отдела полиции УМВД России по г.о. Подольск поступило заявление от 28-летнего жителя Москвы о том, что неизвестные, проникнув в складское помещение, украли видеокарты. Сумма ущерба составила более 200 тысяч рублей.
Сотрудниками отдела уголовного розыска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны по подозрению в совершении противоправного деяния два местных жителя в возрасте 29 лет.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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