Полицейскими раскрыта кража компьютерного оборудования в подмосковном Подольске

В дежурную часть 4 отдела полиции УМВД России по г.о. Подольск поступило заявление от 28-летнего жителя Москвы о том, что неизвестные, проникнув в складское помещение, украли видеокарты. Сумма ущерба составила более 200 тысяч рублей.

Сотрудниками отдела уголовного розыска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны по подозрению в совершении противоправного деяния два местных жителя в возрасте 29 лет.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.