Ставропольскими полицейскими пресечена деятельность организованного сообщества

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 210 и частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Следствием установлено, что во второй половине 2015 года жительница соседнего региона создала сообщество, представляющее собой структурированную организованную группу, действующую под единым руководством, в которую вовлекла 5 человек.

В период осуществления своей незаконной деятельности участники сообщества под предлогом приобретения в кредит пластиковых окон и дверей похитили денежные средства шести кредитных организаций на общую сумму около 6 миллионов рублей. В ходе следственных действий установлена причастность граждан к 67 эпизодам аналогичной противоправной деятельности.

В результате проведения ставропольскими полицейскими комплекса оперативно-розыскных мероприятий деятельность сообщества пресечена, все участники задержаны.

По ходатайству следователя организатор сообщества и двое его участников заключены под стражу, в отношении двоих избрана мера пресечения — домашний арест, один находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время полицией проводятся мероприятия по закреплению доказательственной базы вины всех подозреваемых.