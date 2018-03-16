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Ставропольскими полицейскими пресечена деятельность организованного сообщества
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Ставропольскими полицейскими пресечена деятельность организованного сообщества 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 16 марта 2018
Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 210 и частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Следствием установлено, что во второй половине 2015 года жительница соседнего региона создала сообщество, представляющее собой структурированную организованную группу, действующую под единым руководством, в которую вовлекла 5 человек.
В период осуществления своей незаконной деятельности участники сообщества под предлогом приобретения в кредит пластиковых окон и дверей похитили денежные средства шести кредитных организаций на общую сумму около 6 миллионов рублей. В ходе следственных действий установлена причастность граждан к 67 эпизодам аналогичной противоправной деятельности.
В результате проведения ставропольскими полицейскими комплекса оперативно-розыскных мероприятий деятельность сообщества пресечена, все участники задержаны.
По ходатайству следователя организатор сообщества и двое его участников заключены под стражу, в отношении двоих избрана мера пресечения — домашний арест, один находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время полицией проводятся мероприятия по закреплению доказательственной базы вины всех подозреваемых.
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