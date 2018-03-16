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Самарца, попавшегося на «снятии порчи», уже ловили за обман подростков
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Самарца, попавшегося на «снятии порчи», уже ловили за обман подростков 

Волга Ньюс 16 марта 2018
Эльчин Абрашев стал частым гостем в полиции и судах. Молодой человек 1995 года рождения попался на нескольких эпизодах мошенничества.
Первый из известных датируется январем 2017 г., когда он обманул подростка, взяв его ноутбук, чтобы «отремонтировать». В этом же году обманом он забрал чужой планшетный компьютер и iPad mini. Все жертвы — несовершеннолетние, с которыми он ранее был знаком. Технику Абрашев, по версии следствия, брал на время, но никогда не возвращал. В обстоятельствах его «подвигов» сейчас разбираются в Промышленном районном суде.
По одному из уголовных дел парню приговор уже вынесли. В июле 2017 г. он заявил приятелю Сергею, что есть у него знакомая гадалка, которая запросто может снять порчу с его девушки. Знакомый Эльчину поверил и отдал 20 тыс. руб. для гадалки и сотовый телефон в придачу. При помощи чужого мобильника предприимчивый молодой человек еще и перевел деньги через «Мобильный банк» со счета знакомого на свой. Общий ущерб от этих его действий правоохранители оценили в 29 тыс. рублей.
"Вину он признал полностью, уголовное дело рассматривалось в особом порядке", — сообщили в прокуратуре Промышленного района Самары.
По итогам суда Эльчина Абрашева за мошенничество приговорили к году исправительных работ с удержанием в доход государства 5% от заработка.
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