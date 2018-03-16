У дам сердца своровали украшения

Фото с ресурса sochi-express.ru Правоохранители на днях столкнулись сразу с двумя случаями хищения ювелирных изделий у милых дам. В обоих случаях, девушкам стоило бы повнимательнее выбирать своих попутчиков по жизни.

В первом случае 30-летний житель Александрова обчистил свою сожительницу из областного центра. Так уж получилось, что одни мужчины дарили даме золотые украшения, а другой — решил украсть все оптом.

Золотые кольца, серьги, браслеты, колье и жемчужный комплект воришка вынес из дома своей сожительницы и отнес все в ломбард. Женщина, вернувшись домой, обнаружила пропажу. Причем пропали как драгоценности, так и сам сожитель. На звонки он упорно не отвечал, домой не приходил и дама обратилась в полицию. Украденное женщина оценила в 135 тысяч рублей.

Правоохранители быстро вышли на преступника. Одно из колечек он не сдал в ломбард, быть может, хотел подарить его своей новой пассии? Когда его обнаружили, мужчине пришлось дать признательные показания. Удивительно, но все деньги он уже успел потратить.

В настоящее время следственным управлением УМВД России по городу Владимиру в отношении 30-летнего жителя Александрова возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Расследование уголовного дела продолжается.

А в Александрове «отличился» 31-летний ранее судимый гражданин. В одном из городских кафе он познакомился с 41-летней женщиной. Та надеялась, что знакомство продолжится в более интимной обстановке и предложила новому кавалеру пойти прогуляться.

На улице женщину разморило от выпитого вина, силой попутчик повалил ее на землю, снял с пальца золотое кольцо, а также вырвал из рук дамскую сумку с кошельком и сотовым телефоном. С места преступления мужчина быстро скрылся.

Женщина оценила ущерб в 16,5 тысяч рублей. Преступник был также задержан по горячим следам. Он признал свою вину и возместил даме ущерб. Тем не менее, возбуждено уголовное дело по факту ограбления.