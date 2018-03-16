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Пьяный югорчанин едва не зарубил гостью топором
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«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве

Пьяный югорчанин едва не зарубил гостью топором 

Уралинформбюро 16 марта 2018
Фото: Уралинформбюро
Он под стражей.
63-летнему жителю поселка Пионерский (Советский район) предъявлено обвинение в покушении на убийство.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе югорского СУ СКР, преступление было совершено днем 11 марта. Обвиняемый выпивал в компании сожительницы и двух приятельниц. Во время застолья между хозяином дома и гостьей разгорелась ссора. Мужчина схватил топор и несколько раз ударил им женщину.
Нападавшего задержали прибывшие на место сотрудники Росгвардии. Женщину госпитализировали.
В настоящее время злоумышленник содержится под стражей.
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