Пьяный югорчанин едва не зарубил гостью топором

Он под стражей.

63-летнему жителю поселка Пионерский (Советский район) предъявлено обвинение в покушении на убийство.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе югорского СУ СКР , преступление было совершено днем 11 марта. Обвиняемый выпивал в компании сожительницы и двух приятельниц. Во время застолья между хозяином дома и гостьей разгорелась ссора. Мужчина схватил топор и несколько раз ударил им женщину.

Нападавшего задержали прибывшие на место сотрудники Росгвардии. Женщину госпитализировали.

В настоящее время злоумышленник содержится под стражей.