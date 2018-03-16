Москвича задержали за сексуальное насилие над малолетней внучкой

По словам собеседника агентства, 26 февраля в полицию обратился мужчина, проживающий на ул. 1-я Мелитопольская. «Гражданин обвинил своего 54-летнего отца в сексуальном насилии над родной внучкой 2008 г. рождения. Оперативники выяснили, что подозреваемый, присматривая за дочерью заявителя, воспользовался ее беспомощным состоянием и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера», — пояснил источник.

В четверг, 15 марта, подозреваемого задержали. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, следователи собирают доказательства его вины.