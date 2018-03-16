В Петербурге изъяли 37 тысяч литров алкоголя

В Петербурге изъяли более 37 тысяч литров контрафактного алкоголя

"Оперативники… во взаимодействии с коллегами из ФСБ России и сотрудниками Росалкогольрегулирования провели рейды на территории Невского, Фрунзенского и Пушкинского районов Санкт-Петербурга и Тосненского района Ленинградской области. В складских помещениях обнаружено более 22 тысяч бутылок алкогольной продукции, 27 тысяч литров спиртосодержащей жидкости, свыше 300 тысяч поддельных федеральных специальных марок, а также производственная линия по розливу фальсификата, канистры, этикетки, стеклотара, крышки и пластиковые бочки", — сообщила она. Сотрудники МВД России совместно с ФСБ изъяли из незаконного оборота в Санкт-Петербурге Ленинградской области более 37 тысяч литров поддельного алкоголя, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье 171.1 УК РФ "производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации ". Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

Кроме того, в настоящее время реализуется комплекс для установления и задержание лиц, причастных к изготовлению и сбыту данной продукции.