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В Петербурге изъяли 37 тысяч литров алкоголя
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В Петербурге изъяли более 37 тысяч литров контрафактного алкоголя 

РИА Новости 16 марта 2018
Фото: РИА Новости
Сотрудники МВД России совместно с ФСБ изъяли из незаконного оборота в Санкт-Петербурге и Ленинградской области более 37 тысяч литров поддельного алкоголя, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.
"Оперативники… во взаимодействии с коллегами из ФСБ России и сотрудниками Росалкогольрегулирования провели рейды на территории Невского, Фрунзенского и Пушкинского районов Санкт-Петербурга и Тосненского района Ленинградской области. В складских помещениях обнаружено более 22 тысяч бутылок алкогольной продукции, 27 тысяч литров спиртосодержащей жидкости, свыше 300 тысяч поддельных федеральных специальных марок, а также производственная линия по розливу фальсификата, канистры, этикетки, стеклотара, крышки и пластиковые бочки", — сообщила она.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье 171.1 УК РФ "производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации". Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.
Кроме того, в настоящее время реализуется комплекс для установления и задержание лиц, причастных к изготовлению и сбыту данной продукции.
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