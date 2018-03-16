Охотник из Ярославля случайно застрелил егеря

Вчера в Ярославской области произошла трагедия. В лесу около деревни Головино Гаврилов-Ямского района 50-летний охотник застрелил егеря.

— Сейчас проводится доследственная проверка, но уже можно говорить о том, что это произошло по неосторожности, — рассказали в управлении СКР по Ярославской области. — Егерь умер от большой потери крови на месте.

Сейчас следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении охотника. Если следствием и судом его вина будет доказана, то ему грозит наказание до двух лет лишения свободы.