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Охотник из Ярославля случайно застрелил егеря
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Охотник из Ярославля случайно застрелил егеря 

76.ru 16 марта 2018
Фото: 76.ru
Вчера в Ярославской области произошла трагедия. В лесу около деревни Головино Гаврилов-Ямского района 50-летний охотник застрелил егеря.
— Сейчас проводится доследственная проверка, но уже можно говорить о том, что это произошло по неосторожности, — рассказали в управлении СКР по Ярославской области. — Егерь умер от большой потери крови на месте.
Сейчас следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении охотника. Если следствием и судом его вина будет доказана, то ему грозит наказание до двух лет лишения свободы.
В начале этого года в Костромском районном суде прекратили дело в отношении главного федерального инспектора по Ярославской области Василия Несветайлова. Ему назначили штраф в сто тысяч рублей. В сентябре прошлого года в костромских лесах Несветайлов на охоте застрелил егеря. Тогда говорили, что это несчастный случай.
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