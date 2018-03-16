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Питерский хакер похищал средства с банковских карт
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Питерский хакер похищал средства с банковских карт 

SecurityLab.ru 16 марта 2018
Российские правоохранительные органы пресекли деятельность мошеннической группировки, занимавшейся хищением средств с банковских карт с помощью вредоносного ПО, замаскированного под безобидные приложения для ОС Android. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.
Согласно материалам дела, 19-летний хакер из Санкт-Петербурга самостоятельно разработал несколько на первый взгляд безобидных программ для ОС Android (например, альтернативу системному приложению «Фонарик»). Однако в программы был внедрен вредоносный код, позволявший похищать средства с банковских карт, а также перехватывать SMS-сообщения с паролями для проведения перевода и уведомления о списании средств.
«Злоумышленники похищали не больше 8 тысяч рублей с одной карты — суммы установленного суточного лимита на операции по переводу», — отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Среди пострадавших — жители Московской, Ленинградской, Архангельской и Иркутской областей, а также Чеченской Республики и других субъектов РФ. После непосредственного хищения, украденные средства переводились на различные счета в Братске, где их обналичивал ранее неоднократно судимый местный житель.
В настоящее время в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 273 Уголовного кодекса Российской Федерации, которое в настоящее время передано в суд для рассмотрения по существу.
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