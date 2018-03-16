В Прикамье вынесли приговор мужчине, который убил посетителя бара

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За пять патронов пермяк получил полтора года колонии строгого режима

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