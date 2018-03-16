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В Прикамье вынесли приговор мужчине, который убил посетителя бара
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В Прикамье вынесли приговор мужчине, который убил посетителя бара 

АиФ Пермь 16 марта 2018
Фото: АиФ Пермь
В Чайковском вынесли приговор 31-летнеиу мужчине. Суд признал его виновным в убийстве.
Как рассказали в пресс-службе следственного управления СКР по Пермскому краю, преступление произошло ночью в начале ноября 2017 года. Пьяный посетитель бара «Диалог» познакомился с компанией. Мужчина спровоцировал ссору, после этого сходил домой, где вооружился тремя ножами. Вернувшись к бару, он на улице подошёл к одному из посетителей и двумя ножами нанёс ему четыре удара. Пострадавший упал. От полученных ран он погиб.
Суд назначил виновному наказание в виде десяти лет в исправительной колонии строгого режима.
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