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Нижегородец изнасиловал мать-одиночку, угрожая убить ее ребенка
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Нижегородец изнасиловал мать-одиночку, угрожая убить ее ребенка 

АиФ Нижний Новгород 16 марта 2018
Фото: АиФ Нижний Новгород
Вынесен приговор нижегородцу, который изнасиловал соседку, угрожая убить ее ребенка. В колонии строгого режима он проведет более 8 лет, сообщает региональный следственный комитет.
Мужчину признали виновным не только в сексуальном насилии, но и в незаконном проникновении в жилище соседки и грабеже.
Произошло это вечером 15 сентября 2017 года в одном из поселков Большемурашкинского района. Нетрезвый мужчина вломился к своей соседке (она в одиночку воспитывает маленького ребенка) и изнасиловал ее. Уходя, он прихватил 5 тысяч рублей.
Как говорят следователи, вину он так и не признал. Но ранее он привлекался к уголовной ответственности и нигде не работал.
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