Нижегородец изнасиловал мать-одиночку, угрожая убить ее ребенка

Мужчину признали виновным не только в сексуальном насилии, но и в незаконном проникновении в жилище соседки и грабеже.

Произошло это вечером 15 сентября 2017 года в одном из поселков Большемурашкинского района. Нетрезвый мужчина вломился к своей соседке (она в одиночку воспитывает маленького ребенка) и изнасиловал ее. Уходя, он прихватил 5 тысяч рублей.

Как говорят следователи, вину он так и не признал. Но ранее он привлекался к уголовной ответственности и нигде не работал.