На адвоката возбудили уголовное дело за полумиллионный гонорар

Татарстане адвокат стал фигурантом уголовного дела из-за полученного вознаграждения спустя два года после вынесения обвинительного приговора, не устроившего его клиента. 40-летнему Айдару Файзетдинову и его приятелю 38-летнему Рамилю Ахметову инкриминируется ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

По версии следствия, в октябре 2015 года к Файзетдинову обратилась женщина с предложением представлять интересы ее брата, ставшего фигурантом уголовного дела по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц в крупном размере). Стороны заключили договор об оказании юридических услуг. Спустя месяц адвокат сообщил, что за 550 000 руб. через связи в правоохранительных органах может добиться переквалификации действий обвиняемого на менее тяжкую статью. Деньги в два транша получал Ахметов — 300 000 руб. в январе и 250 000 руб. в марте 2016 года.

16 марта 2016 года Советский районный суд Казани осудил брата женщины с учетом смягчающих обстоятельств на 6,5 года колонии строгого режима . В июне 2016 года Верховный суд РТ оставил приговор без изменения (жалобу подавал уже другой адвокат, требовавший переквалификации на ч. 2 ст. 228 УК и назначении условного наказания). Недовольная приговором родственница осенью 2016 года обратилась в правоохранительные органы, но уголовное дело было возбуждено только сейчас.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, адвокат Файзетдинов, в отличие от Ахметова, не признал причастность к совершению преступления. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании юристу одной из предусмотренных законом мер пресечения (его приятель находится под подпиской о невыезде).