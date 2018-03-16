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Работницу железной дороги подозревают в получении взятки в 280 тысяч рублей
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Работницу железной дороги подозревают в получении взятки в 280 тысяч рублей 

Нижегородская правда 16 марта 2018
Фото: Нижегородская правда
Деньги передавались за своевременное подписание документов. Под следствием оказалась заместитель начальника центра диагностики и мониторинга устройств инфраструктуры. Как сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте СКР, работницу железной дороги подозревают в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, 280 тысяч рублей ей были переданы с ноября 2014 года по август 2016-го.
Следствие считает, что взятки подозреваемая брала от руководства транспортной организации за своевременное согласование и подписание актов выполненных работ по договору об обслуживании пассажирских и служебно-технических вагонов.
Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.
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