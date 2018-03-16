Ещё
Руководство «Казачьего форпоста» осудили за хищение 35 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве

Руководство «Казачьего форпоста» осудили за хищение 35 млн рублей 

ProOren 16 марта 2018
Уголовное дело по обвинению в мошенничестве рассмотрели накануне в Дзержинском районном суде Оренбурга.
Обвиняемой по делу проходила супруга руководителя жилищно-накопительного кооператива «Казачий форпост». По материалам дела стало известно, что она входила в организованную преступную группу, которой руководил ее муж. В результате деятельности ОПГ было похищено 35 млн рублей.
Как сообщили в пресс-службе райсуда, оренбурженку признали виновной и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет и штраф в 300 000 рублей.
Приговор в законную силу не вступил.
ProOren: последние новости
В Оренбуржье две пенсионерки отдали мошенникам почти миллион рублей Приставы в Оренбуржье арестовали заправку за долги в 41 млн рублей Девочку, пострадавшую при пожаре на Салмышской в Оренбурге, выписали из больницы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина пожаловалась в ООН145
Сенатор объяснил закрытие Британского совета66
Фанаты с трудом узнали Пугачеву27
Британский МИД анонсировал ответ92
В Госдуме оценили заявление Порошенко34
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение