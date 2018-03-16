Руководство «Казачьего форпоста» осудили за хищение 35 млн рублей

Уголовное дело по обвинению в мошенничестве рассмотрели накануне в Дзержинском районном суде Оренбурга

Обвиняемой по делу проходила супруга руководителя жилищно-накопительного кооператива «Казачий форпост». По материалам дела стало известно, что она входила в организованную преступную группу, которой руководил ее муж. В результате деятельности ОПГ было похищено 35 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе райсуда, оренбурженку признали виновной и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет и штраф в 300 000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил.