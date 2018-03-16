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В Удмуртии полицейскими задержан подозреваемый в покушении на незаконный сбыт синтетических наркотиков
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В Удмуртии полицейскими задержан подозреваемый в покушении на незаконный сбыт синтетических наркотиков 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 16 марта 2018
Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Удмуртской Республике была получена информация о причастности 25-летнего жителя Ижевска к незаконному сбыту наркотических средств на территории города. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. При личном досмотре оперативники обнаружили у него синтетические наркотики, приготовленные к сбыту.
В ходе обыска, проведенного по месту жительства подозреваемого, сотрудники УНК обнаружили шесть видов наркотических средств синтетического происхождения. Также в квартире был найден упаковочный материал, весы и другое оборудование для фасовки наркотиков. Кроме того, полицейские обнаружили на территории Ижевска пять тайников с закладками наркотических средств, оборудованных подозреваемым с целью сбыта. Тайники располагались в подъездах и во дворах жилых домов.
Специализированным следственным отделом СУ МВД по УР по фактам покушения на сбыт наркотиков в значительном и крупном размере возбуждены уголовные дела. Подозреваемый водворен в следственный изолятор. За данные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
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