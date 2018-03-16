В Самарской области полицейские пресекли деятельность наркопритона

К сотрудникам ОНК МО МВД России «Кинельский» поступила оперативная информация о том, что житель села Бобровка организовал в своем частном доме наркопритон. В ходе проведения оперативных мероприятий данная информация нашла свое подтверждение.

Как установили полицейские, мужчина 1984 года рождения систематически предоставлял свое жилье наркозависимым лицам для потребления запрещенных веществ. Сам он наркотики не принимает, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение различного вида преступлений.

При обследовании жилища сотрудниками полиции в присутствии понятых обнаружены и изъяты вещественные доказательства, подтверждающие причастность подозреваемого к организации наркопритона — наркотическое средство и шприцы с остаточными следами наркотика. С промежутком в несколько дней полицейские трижды зафиксировали факт нахождения в доме в общей сложности шести лиц в возрасте от 32 до 45 лет в состоянии наркотического опьянения.