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В Самаре наркоман в поисках чего-нибудь ценного вламывался в чужие квартиры
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В Самаре наркоман в поисках чего-нибудь ценного вламывался в чужие квартиры 

Волга Ньюс 16 марта 2018
По версии следствия, 36-летний Геннадий М. с мая по октябрь 2017 г. регулярно заходил в торговые центры и офисные здания Самары, где брал все, что плохо лежит, «насобирав» таким образом чужого имущества на общую сумму около 250 тыс. рублей.
В сентябре того же года Вячеслав Г. застукал этого мужчину в доме на 8 просеке, где Геннадий пытался вскрыть входную дверь в его квартиру. Неудачливый домушник сбежал слишком быстро, задержать его не удалось. Но в тот же день он вломился в дом Нины С. на той же улице, откуда вытащил имущество почти на 150 тыс. рублей.
Поймали преступника в октябре 2017 года: на улице его задержали с партией героина, которую он купил для себя.
Кроме хранения наркотиков, мужчину обвинили в 12 кражах и одном покушении на кражу.
Как сообщили в прокуратуре Промышленного района Самары, суд признал его виновным и приговорил к четырем с половиной годам лишения свободы в колонии особого режима.
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