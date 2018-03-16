В Нижнем Новгороде полицейские задержали подозреваемого в сбыте наркотиков

Совместную операцию по пресечению незаконного сбыта наркотических средств бесконтактным способом провели сотрудники ОКОН, уголовного розыска и ФСБ Автозаводского района. Из незаконного оборота изъято более 200 граммов наркотика.

В начале февраля 2018 года при отработке оперативной информации о незаконном обороте наркотических средств на территории Автозаводского района Нижнего Новгорода полицейские задержали уроженца одной из республик ближнего зарубежья 1990 года рождения. При личном досмотре у молодого человека стражи порядка обнаружили 7 свертков с наркотическим веществом общей массой 13,5 грамма.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного часть 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). В ходе проведения дальнейших следственных действий в его жилище сотрудники полиции обнаружили еще 204 свертка. По результатам проведенного исследования, изъятое является наркотиком, масса каждого свертка составила около 1 грамма.

В настоящее время злоумышленник арестован и находится под стражей.