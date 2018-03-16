Приезжую из Белоруссии подозревают в убийстве москвича в Зюзино 

В квартире на юго-западе столицы убили мужчину. Следователи установили подозреваемую, но не могут ее допросить, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Утром 15 марта в квартире на ул. Фруктовая, д. 20 обнаружили тело 46-летнего мужчины с четырьмя колото-резаными ранениями туловища, шеи и конечностей. По факту случившегося возбудили уголовное дело об убийстве.
«В совершении преступления подозревают 25-летнюю приезжую из Белоруссии, но допросить ее не представляется возможным, поскольку она находится в отделении реанимации НИИ им. Н. Склифосовского», — сказал источник, не уточнив обстоятельств госпитализации девушки.
Расследование продолжается.