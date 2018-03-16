Приезжую из Белоруссии подозревают в убийстве москвича в Зюзино

Утром 15 марта в квартире на ул. Фруктовая, д. 20 обнаружили тело 46-летнего мужчины с четырьмя колото-резаными ранениями туловища, шеи и конечностей. По факту случившегося возбудили уголовное дело об убийстве.

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