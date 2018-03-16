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В Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности
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В Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 16 марта 2018
Следственной частью СЧ СУ УМВД России по Липецкой области в отношении четырех участников организованной группы возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности.
Предварительно установлено, что подозреваемые — жители Ельца и Елецкого района Липецкой области — незаконно обналичивали денежные средства через создаваемые ими фиктивные юридические лица. Получая комиссионное вознаграждение от каждой проведенной ими финансовой операции, они извлекли доход в размере, превышающем 2 500 000 рублей.
В результате проведенных обысков обнаружены и изъяты учредительные документы юридических лиц, документы о финансово-хозяйственной деятельности и печати организаций.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 1 статьи 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность». Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до четырех лет. Фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.
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