В Орловской области выловили ещё одного «белобилетника»

Молодого человека подозревают в уклонении от прохождения военной и альтернативной гражданской службы. По информации регионального СК, подозреваемый с января по октябрь 2014 года, будучи здоровым и не имея заболеваний, которые препятствуют военной службе, предоставил в военный комиссариат по Кромскому и Троснянскому районам подложную медсправку. На основе предоставленных документов, орловец был освобождён от военной службы.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в Следственном комитете.