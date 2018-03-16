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В Орловской области выловили ещё одного «белобилетника»
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В Орловской области выловили ещё одного «белобилетника» 

РИА 57 16 марта 2018
Фото: РИА 57
Следственный комитет по Орловской области возбудил уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Кромского района.
Молодого человека подозревают в уклонении от прохождения военной и альтернативной гражданской службы. По информации регионального СК, подозреваемый с января по октябрь 2014 года, будучи здоровым и не имея заболеваний, которые препятствуют военной службе, предоставил в военный комиссариат по Кромскому и Троснянскому районам подложную медсправку. На основе предоставленных документов, орловец был освобождён от военной службы.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в Следственном комитете.
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