Подозреваемым в убийстве оренбургского предпринимателя грозит пожизненное заключение 

Одни из троих задержанных решил начать сотрудничество со следствием, остальные решили не давать показания. Сейчас все фигуранты дела находятся под стражей, пишет ria56.ru.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что о задержании троих мужчин стало известно в выходные. Подозреваемыми оказались трое жителей Абдулинского района. Это мужчины 40, 43 и 46 лет, информирует СК РФ. Подробности задержания пока не сообщаются.
Заседание об избрании меры пресечения задержанным по подозрению в убийстве оренбургского предпринимателя и его сына состоялось 10 марта во второй половине дня. По решению суда трое мужчин ближайшие два месяца проведут под арестом в СИЗО.