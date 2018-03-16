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Подозреваемым в убийстве оренбургского предпринимателя грозит пожизненное заключение
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«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве

Подозреваемым в убийстве оренбургского предпринимателя грозит пожизненное заключение 

РИА «ФедералПресс» 16 марта 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Одни из троих задержанных решил начать сотрудничество со следствием, остальные решили не давать показания. Сейчас все фигуранты дела находятся под стражей, пишет ria56.ru.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что о задержании троих мужчин стало известно в выходные. Подозреваемыми оказались трое жителей Абдулинского района. Это мужчины 40, 43 и 46 лет, информирует СК РФ. Подробности задержания пока не сообщаются.
Заседание об избрании меры пресечения задержанным по подозрению в убийстве оренбургского предпринимателя и его сына состоялось 10 марта во второй половине дня. По решению суда трое мужчин ближайшие два месяца проведут под арестом в СИЗО.
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