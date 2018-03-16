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Великолучанина будут судить за угон 6 автомобилей
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Великолучанина будут судить за угон 6 автомобилей 

АиФ Северо-запад 16 марта 2018
Фото: АиФ Северо-запад
Прокуратура Великих Лук направила в суд уголовное дело по обвинению 22-летнего местного жителя в совершении 6 угонов, сообщила заместитель прокурора города Анна Тенюга.
Будучи ранее судимым, в том числе за угоны автомобилей, освободившись в апреле 2017 года из мест лишения, данный гражданин не встал на путь исправления, и ночью 14 декабря совершил 3 угона автомобилей с целью покататься, а также 2 покушения на угоны.
После установления причастности к совершению этих преступлений гражданин был допрошен в качестве подозреваемого. В отношении него была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Несмотря на это, в январе 2018 года он совершил еще 1 угон автомобиля, но на следующий день был задержан сотрудниками полиции. Мужчине было предъявлено обвинение в совершении 6 преступлений. Суд заменил ранее избранную ему меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу.
Санкцией ст.166 ч.1 УК РФ за угон автомобиля предусмотрены альтернативные виды наказания, в том числе, лишение свободы на срок до 5 лет.
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