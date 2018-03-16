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В Челябинске директор управляющей компании утаил от налоговой 60 млн рублей
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В Челябинске директор управляющей компании утаил от налоговой 60 млн рублей 

АиФ 16 марта 2018
Фото: АиФ
Руководство управляющей компании «Челябинск-Сити» уклонилось от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе следственного управления СКР по региону.
«В период 2014 — 2015 годов подозреваемая предоставила в налоговые органы заведомо ложную информацию, позволившую занизить сумму налога на добавленную стоимость. Это повлекло уклонение от уплаты налогов в сумме 58,7 млн рублей», — отмечают следователи.
В отношении предпринимательницы было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, предусматривающей максимальное наказание в виде шести лет лешения свободы. После этого подозреваемая в полном объёме возместила причинённый преступлением ущерб бюджетной системе РФ. В итоге следователь вынес постановление о прекращении в отношении нее уголовного преследования.
Отметим, что по данным СМИ, ООО «УК „Челябинск-Сити“ возглавляет дочь первого заместителя председателя Законодательного собрания Челябинской области Юрия Карликанова.
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