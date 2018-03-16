В Подмосковье грабитель, стреляя в бизнесмена, убил своего сообщника

Следователи Московской области возбудили уголовное дело по факту вооруженного нападения на коммерсанта, перевозившего крупную сумму денег. Потерпевший оказал сопротивление, после чего нападавшие открыли стрельбу. В итоге смертельное ранение получил один из них.

По предварительным данным, 15 марта 2018 года бизнесмен ехал на автомобиле по дороге в поселке Малино Ступинского района, когда его обогнал другой автомобиль. Машина перегородила путь, после чего из нее вышли трое неизвестных в масках, сообщает

официальный сайт

"Угрожая предметом, похожим на пистолет, они проникли в салон автомобиля (потерпевшего. — Прим. NEWSru.com ) и открыто похитили денежные средства в размере 200 тысяч рублей", — говорится в пресс-релизе.

Бизнесмен оказал сопротивление, и один из нападавших произвел несколько выстрелов, причинив ему ранения. Одна из выпущенных пуль также смертельно ранила одного из грабителей. Двое его сообщников после стрельбы сели в свой автомобиль и скрылись.

"В ходе осмотра места происшествия изъяты: 1 пуля калибра 9 мм и мобильные телефоны", — добавили в ГСУ СК РФ. Ведется розыск нападавших, а также «проводятся проверочные мероприятия по факту ранения мужчины и похищения у него денежных средств».

Произошедшее квалифицировано по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

По данным

"Московского комсомольца" , от действий грабителей пострадал азербайджанец. Он госпитализирован с ранениями бедра и живота.

Опознать убитого грабителя пока не удалось. На вид ему исполнилось 25-30 лет. Нападавший имел славянскую внешность.