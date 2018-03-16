Ещё
В Подмосковье грабитель, стреляя в бизнесмена, убил своего сообщника
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве

В Подмосковье грабитель, стреляя в бизнесмена, убил своего сообщника 

Newsru.com 16 марта 2018
Фото: Newsru.com
Следователи Московской области возбудили уголовное дело по факту вооруженного нападения на коммерсанта, перевозившего крупную сумму денег. Потерпевший оказал сопротивление, после чего нападавшие открыли стрельбу. В итоге смертельное ранение получил один из них.
По предварительным данным, 15 марта 2018 года бизнесмен ехал на автомобиле по дороге в поселке Малино Ступинского района, когда его обогнал другой автомобиль. Машина перегородила путь, после чего из нее вышли трое неизвестных в масках, сообщает
официальный сайт
ГСУ СК РФ.
"Угрожая предметом, похожим на пистолет, они проникли в салон автомобиля (потерпевшего. — Прим. NEWSru.com) и открыто похитили денежные средства в размере 200 тысяч рублей", — говорится в пресс-релизе.
Бизнесмен оказал сопротивление, и один из нападавших произвел несколько выстрелов, причинив ему ранения. Одна из выпущенных пуль также смертельно ранила одного из грабителей. Двое его сообщников после стрельбы сели в свой автомобиль и скрылись.
"В ходе осмотра места происшествия изъяты: 1 пуля калибра 9 мм и мобильные телефоны", — добавили в ГСУ СК РФ. Ведется розыск нападавших, а также «проводятся проверочные мероприятия по факту ранения мужчины и похищения у него денежных средств».
Произошедшее квалифицировано по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").
По данным
"Московского комсомольца", от действий грабителей пострадал азербайджанец. Он госпитализирован с ранениями бедра и живота.
Опознать убитого грабителя пока не удалось. На вид ему исполнилось 25-30 лет. Нападавший имел славянскую внешность.
Newsru.com: последние новости
В МВД назвали сумму ущерба от коррупции в 2017 году - 177,5 млрд рублей В Казани мужчине, которому полицейский отбил гениталии, выплатят 200 тысяч рублей компенсации На Ставрополье грабитель, участвовавший в хищении драгоценностей на 27 млн рублей, получил 5 лет колонии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина пожаловалась в ООН145
Сенатор объяснил закрытие Британского совета66
Британский МИД анонсировал ответ102
В Госдуме оценили заявление Порошенко35
Фанаты с трудом узнали Пугачеву27
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение