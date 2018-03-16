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Водитель «Почты России» вскрывал чужие посылки и присваивал содержимое
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Водитель «Почты России» вскрывал чужие посылки и присваивал содержимое 

Волга Ньюс 16 марта 2018
На момент совершения вменявшихся ему преступлений молодой человек работал водителем "Почты России". По версии следствия, 25 сентября 2017 г. в многофункциональном сортировочном центре он получил несколько посылок и должен был развести их по почтовым отделениям, но вместо этого в машине вскрыл две из них и вынул оттуда мобильные телефоны Meizu и Xiiaomi, которые забрал себе. Ущерб от действий мужчины составил около 14 тыс. рублей.
Действия Юманкулова следствие квалифицировало по ч.1 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата чужого имущества, вверенного обвиняемому».
Как сообщили в прокуратуре Промышленного района Самары, суд с учетом мнения гособвинителя признал мужчину виновным и приговорил его к четырем месяцам исправительных работ условно с испытательным сроком полгода.
Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован сторонами.
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