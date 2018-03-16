В Москве посетитель ресторана украл картину за 100 тыс. рублей

В центре Москвы сотрудники полиции задержали 51-летнего мужчину, который похитил из ресторана картину стоимостью 100 тысяч рублей, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.

В отдел полиции поступило заявление от директора одного из ресторанов. Он сообщил, что неизвестный похитил из помещения ресторана, расположенного на Зубовской улице, принадлежащую ему картину. Материальный ущерб составил 100 тысяч рублей.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 51-летний житель столицы. Похищенное изъято», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.