Житель Коноши нанес собутыльнице 32 удара ножом, после чего она погибла

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела по обвинению в убийстве жителя Коношского района, который нанес своей собутыльнице 32 удара.

Происшествие случилось 25 декабря 2017 года, обвиняемый и его 37-летняя знакомая совместно распивали спиртное. Между ними произошла ссора из-за того, что мужчина отказался пополнить баланс сим-карты. Женщина стала его оскорблять, он ее ударил рукой и в порыве гнева схватил кухонный нож. После того, как потерпевшая ему сказала, что у него не хватит смелости ударить ее ножом, он разозлился и причинил ей ножевые ранения. Всего обвиняемый нанес женщине не менее 32 ударов руками, подручными предметами и ножом по голове и телу. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте преступления.

Свою вину убийца признал.