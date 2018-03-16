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Житель Коноши нанес собутыльнице 32 удара ножом, после чего она погибла
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Житель Коноши нанес собутыльнице 32 удара ножом, после чего она погибла 

АиФ Архангельск 16 марта 2018
Фото: АиФ Архангельск
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела по обвинению в убийстве жителя Коношского района, который нанес своей собутыльнице 32 удара.
Происшествие случилось 25 декабря 2017 года, обвиняемый и его 37-летняя знакомая совместно распивали спиртное. Между ними произошла ссора из-за того, что мужчина отказался пополнить баланс сим-карты. Женщина стала его оскорблять, он ее ударил рукой и в порыве гнева схватил кухонный нож. После того, как потерпевшая ему сказала, что у него не хватит смелости ударить ее ножом, он разозлился и причинил ей ножевые ранения. Всего обвиняемый нанес женщине не менее 32 ударов руками, подручными предметами и ножом по голове и телу. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте преступления.
Свою вину убийца признал.
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